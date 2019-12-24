Украина получит от «Газпрома» $15 млрд за транзит российского газа

Российская компания «Газпром» будет платить Украине ориентировочно по три миллиарда долларов в год за транзит газа. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель написал в своей колонке для издания «Экономическая правда». Таким образом, за пять лет российская сторона выплатит за транзит 15 миллиардов долларов.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, в свою очередь, прогнозирует получение порядка двух миллиардов долларов за транзит газа в 2020 году. Именно такую цифру он назвал журналистам, отмечает ТАСС.

В понедельник, 23 декабря, вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина согласовали и прописали в соответствующих протоколах фиксированную сумму на ближайшие пять лет, которую «Газпром» должен будет заплатить за транзит газа.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает большим риском тот факт, что Украине заранее нужно отказаться от исков против России, чтобы договориться о транзите, передает РИА ФАН.

