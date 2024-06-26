Спрос россиян на загородные дома в регионах вырос на 30%
Спрос россиян на загородные дома и земельные участки под строительство в регионах России вырос примерно на 30% в январе-мае 2024 года, говорится в исследовании девелоперской компании «Мармакс».
Отмечается, что почти 70% россиян хотят иметь в собственности загородную недвижимость, а около 50% клиентов приобретают загородный дом с целью постоянного проживания, отмечает «Газета.Ru».
Покупатели загородного жилья чаще всего ориентируются на бюджет около восьми миллионов рублей и выше. Порядка 30% покупателей используют различные программы с государственной поддержкой, в частности, речь идет о семейной ипотеке под 6% и программе для IT-специалистов под 5% годовых.
Ранее россиян предостерегли от покупки дешевых домов, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос россиян на загородные дома в регионах вырос на 30%
- Зорькин: КС уверен в недопустимости возвращения смертной казни в России
- Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе
- Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека
- Киргизия запретила ввоз и реализацию вейпов и электронных сигарет
- В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
- Документальный фильм «Арбенина» о лидере «Ночных Снайперов» выйдет онлайн
- Мэр крымского города Саки ушел в отставку
- Минздрав РФ разрешил клинические исследования нового препарата против ботулизма
- В Стамбуле фура снесла 14 автомобилей, пять человек пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru