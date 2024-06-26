Спрос россиян на загородные дома в регионах вырос на 30%

Спрос россиян на загородные дома и земельные участки под строительство в регионах России вырос примерно на 30% в январе-мае 2024 года, говорится в исследовании девелоперской компании «Мармакс».

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Отмечается, что почти 70% россиян хотят иметь в собственности загородную недвижимость, а около 50% клиентов приобретают загородный дом с целью постоянного проживания, отмечает «Газета.Ru».

Покупатели загородного жилья чаще всего ориентируются на бюджет около восьми миллионов рублей и выше. Порядка 30% покупателей используют различные программы с государственной поддержкой, в частности, речь идет о семейной ипотеке под 6% и программе для IT-специалистов под 5% годовых.

Ранее россиян предостерегли от покупки дешевых домов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Борис Бабанов
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