Спрос россиян на загородные дома в регионах вырос на 30%

Отмечается, что почти 70% россиян хотят иметь в собственности загородную недвижимость, а около 50% клиентов приобретают загородный дом с целью постоянного проживания, отмечает «Газета.Ru».

Покупатели загородного жилья чаще всего ориентируются на бюджет около восьми миллионов рублей и выше. Порядка 30% покупателей используют различные программы с государственной поддержкой, в частности, речь идет о семейной ипотеке под 6% и программе для IT-специалистов под 5% годовых.

Ранее россиян предостерегли от покупки дешевых домов, напоминает RT.

