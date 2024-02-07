Котяков: Реальные зарплаты россиян в 2023 году выросли на 7,7%

Реальная заработная плата россиян за 2023 год увеличилась на 7,7%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что в целом безработица удерживается на рекордно низком уровне, а численность занятых за прошедший год возросла на 1,6 миллиона человек.

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Порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью.

В России до 37% работодателей готовы предложить сотрудникам частичную удаленку, заявил член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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