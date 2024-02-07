Котяков: Реальные зарплаты россиян в 2023 году выросли на 7,7%
Реальная заработная плата россиян за 2023 год увеличилась на 7,7%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он отметил, что в целом безработица удерживается на рекордно низком уровне, а численность занятых за прошедший год возросла на 1,6 миллиона человек.
Порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью.
В России до 37% работодателей готовы предложить сотрудникам частичную удаленку, заявил член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист Строганов: цены на шоколад в России вырастут к апрелю
- Глава Wink: Съемки «Слова пацана» обошлись в сотни миллионов рублей
- Вращающийся вокруг Солнца астероид назвали в честь иркутского астронома
- Котяков: Реальные зарплаты россиян в 2023 году выросли на 7,7%
- Экономист: Вьетнам может заменить Эквадор в поставках бананов в РФ
- Ученые выяснили, что отказ от курения после 50 лет снижает риск рака легкого на 39%
- Годовая инфляция в начале февраля ускорилась до 7,27%
- В России договорились о разблокировке активов на 16 миллионов долларов
- Два парашютиста спрыгнули с 68-го этажа башни в «Москва-Сити» и скрылись
- Роднина обругала Родченкова за призыв навсегда лишить Россию флага и гимна на ОИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru