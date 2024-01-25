Орешкин заявил о снижении своей зарплаты из-за инфляции
Помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что его доходы снизились из-за инфляции, передает ТАСС.
«В администрации президента как раз отрицательный рост зарплат», - сказал чиновник.
По его словам, индексация заработных плат сотрудников осуществляется в меньшем объеме, чем уровень инфляции. Орешкин добавил, что это его личное мнение.
При этом он указал на рост зарплат в промышленности и посоветовал россиянам идти работать на предприятия.
В 2023 году официальная инфляция в России составила 7,42%. Реальный рост заработной платы оценивался в 7%.
По данным Минэкономразвития, по состоянию на 22 января инфляция в России замедлилась до 7,28%, напоминает «Радиоточка НСН».
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