Костин предсказал повышение ключевой ставки

Председатель правления ВТБ Андрей Костин не исключил, что Центробанк на заседании 7 июня повысит ключевую ставку. Он пояснил, что он пришел к такому выводу после того, как услышал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина «решила довести» инфляцию в 2025 году до 4%. До этого заявления Костин придерживался мнения. Что ставка завтра останется на прежнем уровне. Об этом глава ВТБ сообщил в интервью телеканалу «Россия-1» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.