Костин предсказал повышение ключевой ставки
Председатель правления ВТБ Андрей Костин не исключил, что Центробанк на заседании 7 июня повысит ключевую ставку. Он пояснил, что он пришел к такому выводу после того, как услышал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина «решила довести» инфляцию в 2025 году до 4%. До этого заявления Костин придерживался мнения. Что ставка завтра останется на прежнем уровне. Об этом глава ВТБ сообщил в интервью телеканалу «Россия-1» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
26 апреля ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%.
Ранее Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, с 5 июня минимальная ставка составит 18,2%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru