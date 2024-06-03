Экс-зампред ЦБ дал прогноз по ключевой ставке

«Инфляция находится на уровне выше, чем планировал ЦБ. Это негативный фактор, но инфляция не приняла какой-то такой шоковый характер роста», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, за первые пять месяцев 2024 года ситуация в российской экономике существенно не поменялось, поэтому нет предпосылок для изменения ключевой ставки.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года. По ее словам, подобный сценарий возможен, если инфляция в стране будет устойчиво снижаться, передает «Радиоточка НСН».

