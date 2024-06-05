Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам

Отмечается, что изменения связаны «с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России», при этом увеличение не затронет программы с господдержкой.

«Ставки меняются... по базовым ипотечным программам на Домклик... «Ипотека на новостройку»... «Ипотека на вторичное жилье»... «Рефинансирование ипотеки», - уточнили в Сбере.

Кроме того, кредитная организация с 5 июня изменила ставки по потребительским кредитам, их диапазон теперь составляет от 17,9% до 39,9%.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам самостоятельно продавать имущество, которое заложено в банке по ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

