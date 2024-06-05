Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам
Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, с 5 июня минимальная ставка составит 18,2%.
Отмечается, что изменения связаны «с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России», при этом увеличение не затронет программы с господдержкой.
«Ставки меняются... по базовым ипотечным программам на Домклик... «Ипотека на новостройку»... «Ипотека на вторичное жилье»... «Рефинансирование ипотеки», - уточнили в Сбере.
Кроме того, кредитная организация с 5 июня изменила ставки по потребительским кредитам, их диапазон теперь составляет от 17,9% до 39,9%.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам самостоятельно продавать имущество, которое заложено в банке по ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru