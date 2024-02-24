Костин: Обвинения США об обходе санкций беспочвенны

«Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции», — цитирует заявление Костина РИА Новости.



По мнению Костина, громкими заявлениями США хочет добиться большего эффекта от введения очередного пакета санкций против России. Он также выразил сочувствие задержанным, ставшим жертвой провокации США.



Американские элиты раздражены тем, что банку ВТБ удалось минимизировать ущерб от санкций - именно с этим, полагает Костин, связаны беспочвенные обвинения Вашингтона, отмечает RT.



Ранее американские власти задержали экс-совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева (Вольфсона). Об этом говорится в сообщении Минюста США. Вместе с Беляевым был задержан американец Гэннон Бонд. Американское ведомство подозревает фигурантов в участии в схеме уклонения от санкций против главы ВТБ Андрея Костина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





