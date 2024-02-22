Минюст США пригрозил главе ВТБ Костину десятками лет тюрьмы
Министерство юстиции США заявило, что главе банка ВТБ Андрею Костину грозят десятилетия тюрьмы. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В заявлении говорится, что Костину предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения санкций и отмывания денежных средств. Минюст уточнил, что по каждой из статей предусмотрено до 20 лет лишения свободы.
При этом ведомство напомнило о презумпции невиновности, действующей до вердикта суда.
По информации Reuters, власти США арестовали двух человек за якобы содействие Костину в обходе санкций. В деле фигурирует недвижимость в штате Колорадо, которая, по версии Вашингтона, принадлежит российскому банкиру, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru