Минюст США пригрозил главе ВТБ Костину десятками лет тюрьмы

Министерство юстиции США заявило, что главе банка ВТБ Андрею Костину грозят десятилетия тюрьмы. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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В заявлении говорится, что Костину предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения санкций и отмывания денежных средств. Минюст уточнил, что по каждой из статей предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

При этом ведомство напомнило о презумпции невиновности, действующей до вердикта суда.

По информации Reuters, власти США арестовали двух человек за якобы содействие Костину в обходе санкций. В деле фигурирует недвижимость в штате Колорадо, которая, по версии Вашингтона, принадлежит российскому банкиру, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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