Костин исключил новое падение рубля до 100 за доллар
Оснований для дальнейшего падения рубля нет, заявил на форуме «Россия зовет!» глава банка ВТБ Андрей Костин.
Он полагает, что до конца года российская валюта будет находиться в диапазоне 90-90+ за доллар. Сильных колебаний на валютном рынке банкир не ожидает.
Оснований для резкого падения рубля Костин не увидел, как и причин для его укрепления. Глава ВТБ отметил, что поддержку российской валюте оказали административные меры.
«Я не вижу угрозы даже дальнейшей девальвации рубля куда-то, но он должен найти какой-то уровень равновесия», - цитирует Костина ТАСС.
Об отсутствии большого потенциала укрепления рубля заявил также глава Сбербанка Герман Греф, сообщает «Радиоточка НСН».
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