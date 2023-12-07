Костин исключил новое падение рубля до 100 за доллар

Он полагает, что до конца года российская валюта будет находиться в диапазоне 90-90+ за доллар. Сильных колебаний на валютном рынке банкир не ожидает.

Оснований для резкого падения рубля Костин не увидел, как и причин для его укрепления. Глава ВТБ отметил, что поддержку российской валюте оказали административные меры.

«Я не вижу угрозы даже дальнейшей девальвации рубля куда-то, но он должен найти какой-то уровень равновесия», - цитирует Костина ТАСС.

Об отсутствии большого потенциала укрепления рубля заявил также глава Сбербанка Герман Греф, сообщает «Радиоточка НСН».

