Косметическая компания Oriflame решила остаться в России
Косметическая компания прямых продаж Oriflame из Швеции решила продолжать продажи в России. Об этом пишет газета Dagens Industri в субботу, 12 марта.
В компании решили «поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики».
В компании Oriflame в России работает 1 тыс. сотрудников завода, находящегося на территории страны, а также 1 млн. «консультантов по косметике», которые через прямые продажи реализуют косметику частным лицам.
Российский сегмент продаж компании составил по итогам 2021 года 16% - немногим более €1 млрд., сообщает «Интерфакс».
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