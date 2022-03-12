Косметическая компания Oriflame решила остаться в России

Косметическая компания прямых продаж Oriflame из Швеции решила продолжать продажи в России. Об этом пишет газета Dagens Industri в субботу, 12 марта.

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В компании решили «поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики».

В компании Oriflame в России работает 1 тыс. сотрудников завода, находящегося на территории страны, а также 1 млн. «консультантов по косметике», которые через прямые продажи реализуют косметику частным лицам.

Российский сегмент продаж компании составил по итогам 2021 года 16% - немногим более €1 млрд., сообщает «Интерфакс».

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ФОТО: Pixabay.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкцииПродажаШвецияКосметика
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