Кортнев о доходах чиновников, пиве на заправках и однополых литературных парах
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Чиновники из Минэкономразвития не поверили в резкое падение доходов россиян
В Минэкономразвития опровергли сведения о резком падении доходов населения на фоне пандемии. Накануне в СМИ приводили данные о том, что доля граждан, чей среднемесячный доход составляет менее 15 тысяч рублей, увеличилась до 45%.
Алексей Кортнев: «В действиях чиновников есть логика. Они ведь тоже россияне, причем россияне элитные, и у них доходы не упали ни на копейку. Так как же они могут поверить в то, что у сограждан упали доходы, у них-то все в шоколаде. Молодцы, чиновники из Минэкономразвития, мы верим в вас!» – отметил в эфире НСН Алексей Кортнев.
Минпромторг намерен разрешить продажу пива на заправках
Минпромторг предложил снова продавать пиво на заправках, чтобы поддержать торговлю и общепит в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекцией. Торговлю спиртного также предлагают организовать в парках.
Алексей Кортнев: «Вот заходишь на заправку и думаешь, чего же мне так не хватает сейчас для полного счастья. Конечно, пивка. В далекую дорогу так хочется взять с собой баклажку-другую, чтоб потом часами облизываться на них, они нагреваются постепенно, теряют свои органолептические свойства, ведь пиво приятнее пить холодным. Зачем на заправках пиво? Непонятно. Но Минпромторгу виднее», – прокомментировал музыкант в интервью НСН.
Холостые россияне берут микрозаймы чаще семейных
Выяснилось, что чаще других микрозаймы берут те граждане, которые никогда не состояли в браке. Это следует из материалов исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Алексей Кортнев: «Это понятно, потому что рядом с холостым россиянином или россиянкой нет человека, который бы крикнул "остановись", ведь потом будет хуже. Да, вообще, жизнь холостяка и в России, и во всем мире гораздо тяжелее», – сказал он НСН.
На голове памятника Ленину установили шипы для отпугивания птиц
В Магадане на голову и плечи памятника Владимиру Ленину установили шипы для отпугивания птиц.
Алексей Кортнев: «Мне кажется, это тоже совершенно естественным. Как известно, Владимир Ильич и при жизни был человеком колючим, острым на язык и характеристики, поступки. Так что нечему удивляться. Теперь памятник более соответствует образу великого вождя», – подчеркнул он для слушателей НСН.
Россияне назвали любимые литературные пары
Рейтинг популярных у россиян литературных пар возглавили главные герои романа «Мастер и Маргарита». В топ-3 также вошли Ассоль и Грей из «Алых парусов», а также герои романа «Два капитана». Об этом сообщает сервис MyBook.
Алексей Кортнев: «Удивительно, конечно, что среди этих знаменитых литературных пар нет, например, Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, Винни-Пуха и Пятачка. Впрочем, в свете нынешних настроений в обществе и принятых поправок в Конституцию, наверное, однополые пары парами считаться не могут», – подытожил в беседе с НСН Алексей Кортнев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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