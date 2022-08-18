«Коррупционерам невыгодно»: В Госдуме поддержали идею не заключать предпринимателей под стражу

Предпринимателей, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, не нужно заключать под стражу в ходе следствия, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Накануне Минюст предложил запретить избирать меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

«Высшее руководство страны неоднократно обращало внимание на это, чтобы лиц, которые привлекаются к ответственности по экономическим преступлениям, не заключали под стражу во время следствия, я лично это поддерживаю. Мы сможем освободить следственные изоляторы, упростить процедуру следствия по данной категории дел, для предпринимателей более действенным будет наказание рублем. Не надо будет содержать под стражей, использовать средства бюджета», - отметил Выборный.