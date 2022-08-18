«Коррупционерам невыгодно»: В Госдуме поддержали идею не заключать предпринимателей под стражу

Анатолий Выборный отметил, что речь идет только о подозреваемых, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

Предпринимателей, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, не нужно заключать под стражу в ходе следствия, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Накануне Минюст предложил запретить избирать меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

«Высшее руководство страны неоднократно обращало внимание на это, чтобы лиц, которые привлекаются к ответственности по экономическим преступлениям, не заключали под стражу во время следствия, я лично это поддерживаю. Мы сможем освободить следственные изоляторы, упростить процедуру следствия по данной категории дел, для предпринимателей более действенным будет наказание рублем. Не надо будет содержать под стражей, использовать средства бюджета», - отметил Выборный.

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По его словам, такая мера не будет побуждать нарушителей «решить вопрос взятками», ведь в противном случае придется иметь дело с реальным лишением свободы – вплоть до 15 лет.

«Договориться и вступить в коррупционные отношения в этом случае будет скорее исключением, потому что речь идет о правонарушениях небольшой тяжести, где мера наказания небольшая. Если вступать в коррупционные нарушения, здесь идет речь о более серьезных преступлениях, которые относятся к категории тяжких – вплоть до 15 лет лишения свободы. Нет никакого смысла вступать в коррупционные правонарушения, чтобы избежать ответственности небольшой тяжести», - сказал он.

В федеральном законе «О противодействии коррупции» появляется новая категория служащих, которые теперь будут отвечать за правонарушения соответствующей направленности, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СледствиеКоррупцияБизнесПредприниматели
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