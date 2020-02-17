Коронавирус наделили свойством влиять на мировую экономику
Эпидемия коронавируса может повлиять на рост мировой экономики, замедлив ее рост на 0,1 процентного пункта - до 3,3%, заявил РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
«Распространение коронавируса темпами, отражающимися в статистике сегодняшнего дня - на 17 февраля общее количество инфицированных вирусом COVID-19 - 71 332 человека ..., умерло от вируса 1775 человек ..., вылечилось 10 973 человека - безусловно оказывает существенное давление на темпы мирового экономического роста. И корректировка прогнозов на весь 2020 год весьма неутешительна: минус 0,1% ВВП или 3,3% роста в 2020 году», - заявил он.
При этом эксперт подчеркнул, что в случае снижения смертности заболевших, негативное влияние эпидемии на экономику усиливаться не будет.
Ранее НСН писала, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что эпидемия коронавируса повлияет на темпы экономического роста РФ в пределах 0,1 – 0,2 %.
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