«Конъюнктурный момент»: Новую трассу в Приморье «отложат» ради сотрудничества с Китаем
России необходимо переориентировать свои товаропотоки в Китай, поэтому на новую трассу до порта Восточный может не хватить средств, предположил в эфире НСН политолог Илдус Ярулин.
Политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что в Приморье и Хабаровском крае из-за плотного сотрудничества РФ с Китаем есть более насущные проекты, чем строительство новой трассы.
Счетная палата ранее предложила отказаться от строительства второго участка трассы Владивосток-Находка-порт Восточный в Приморье более чем на 300 миллиардов рублей, реконструировав вместо этого действующую трассу А188 Артем-Находка-порт Восточный. Об этом говорится в отчете ведомства.
«По одежке протягиваем ножки! Тут вся ситуация далеко не самая лучшая. Сейчас деньги нужны будут на развитие того, что есть, на усиление морских перевозок, там, где уже перевалочные [пункты]. Нужно все-таки, наверное, оставлять Владивосток морским портом. Во-вторых, надо подремонтировать то, что у нас было. За последние два года тяжело было во Владивостоке с дорогами: тут и оползни, и много всякого такого. Нужны хорошие трассы для того, чтобы быстрее обеспечить перевозки. Разворачивается инфраструктура с погранпереходами, все больше и больше запускаются мосты, которые строили. Надо бы вот этим заняться, поскольку, если исходить из геополитических рисков, мы знаем, что и в Китае есть сторонники сухопутного пути [в Россию]. Надо использовать то, что есть, момент упускать нельзя. Это чисто конъюнктурный момент, а та дорога может и подождать. Тем более [премьер РФ Михаил] Мишустин и правительство КНР приняли решение об открытии тех переходов, которые были в свое время заморожены, возможно, они через ту же Покровку (погранзастава в Хабаровском крае, - прим. НСН), через Жаохэ пойдет. Можно все это делать, но для этого нужны дороги. Достаточно долго через Хабаровск тянули дорогу. А дальше идет выход на железную дорогу, и можно товары гнать и в Китай, и из Китая. А пока проект трассы заморожен, но он не закрыт. Пока интерес есть, надо использовать то, что возможно. Деньги будут за продажу, а дальше уже можно и смотреть новые дороги», - объяснил ситуацию профессор.
Политолог предположил, что на ситуацию с отказом от строительства новой трассы могла повлиять и коррупция.
«Тут надо в спецорганы обращаться, но даже та же Счетная палата во многом говорит, что эти нацпроекты выполняются небыстро. А создавать базу для того, чтобы появились новые возможности для откатов и коррупции – зачем? Сейчас время жесткой экономии, разбрасываться на гигантские проекты смысла никакого нет. И с портами все далеко неоднозначно, мы же видим, что все эти контейнерные перевозки застряли, и тяжело с ними разбираться. Поэтому упор делают на другое», - добавил он.
Китай может легко отказаться от партнерства с Россией, если спецоперация на Украине завершится не так, как планировалось, заявил ранее востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- Боррель: Рубль хорошо противостоит санкциям
- Глава Курской области предложил добавлять сероводород в систему отопления для борьбы с воровством
- Италия выдворяет 30 дипломатов РФ
- В МИД РФ призвали не спешить с темой референдума в Южной Осетии
- Дания вышлет 15 российских дипломатов
- Бизнесу предложат оборотные штрафы за утечку персональных данных
- Минобороны РФ: Российские военные уничтожили центр размещения иностранных наемников в Очакове
- Подросток в Челябинске до смерти избил школьника
- Глава МИД Германии выступила против эмбарго на поставки российского газа
- Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов украинских националистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru