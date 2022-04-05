«Конъюнктурный момент»: Новую трассу в Приморье «отложат» ради сотрудничества с Китаем

Политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что в Приморье и Хабаровском крае из-за плотного сотрудничества РФ с Китаем есть более насущные проекты, чем строительство новой трассы.

Счетная палата ранее предложила отказаться от строительства второго участка трассы Владивосток-Находка-порт Восточный в Приморье более чем на 300 миллиардов рублей, реконструировав вместо этого действующую трассу А188 Артем-Находка-порт Восточный. Об этом говорится в отчете ведомства.