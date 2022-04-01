«Сами выпилили кругляк»: В России объяснили вывоз леса в Китай

Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич отметил, что проблема связана с внутренним регулированием и коррупцией. 

Китай не спиливает российский лес, мы отдаем его добровольно из-за проблем в регулировании, заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в пресс-центре НСН.

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«По поводу кругляка, у нас такой стереотип, что китайцы приехали к нам, выпилили кругляк и увезли к себе. Нет, это мы выпилили, это наша проблема, потому что мы не регулируем на своей территории – взятки, коррупционная составляющая. Пришли бы американцы, европейцы, они бы тоже покупали», - отметил он.

Китай может легко отказаться от партнерства с Россией, если спецоперация на Украине завершится не так, как планировалось, заявил ранее востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в пресс-центре НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КитайЛес
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