«Сами выпилили кругляк»: В России объяснили вывоз леса в Китай

«По поводу кругляка, у нас такой стереотип, что китайцы приехали к нам, выпилили кругляк и увезли к себе. Нет, это мы выпилили, это наша проблема, потому что мы не регулируем на своей территории – взятки, коррупционная составляющая. Пришли бы американцы, европейцы, они бы тоже покупали», - отметил он.

Китай может легко отказаться от партнерства с Россией, если спецоперация на Украине завершится не так, как планировалось, заявил ранее востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в пресс-центре НСН.

