«Может переобуться»: Востоковед о позиции Китая в противостоянии России и Запада

«В отношениях между Россией и Китаем очень многое будет зависеть от ситуации на Украине. Если Россия на Украине одержит решительную победу, ее политический вес в глазах Китая увеличится. Если Россия одержит ограниченную победу или потерпит поражение, это заставит Китай в считанные мгновения переобуться. Китай выбрал позицию наблюдателя, он смотрит, чем все закончится. Если Китай поймет, что он поставил не на того, он легко договорится с Западом – США и ЕС в экономическом плане более важные партнеры для Китая, чем Россия», - отметил он.

Отношения с Китаем необходимо выстраивать внимательно и осторожно из-за различий менталитетов, заявил ранее депутат Госдумы Олег Савченко в пресс-центре НСН.

