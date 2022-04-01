«Может переобуться»: Востоковед о позиции Китая в противостоянии России и Запада
Кирилл Котков напомнил, что для Китая в экономическом плане США и ЕС являются более важными партнерами.
Китай может легко отказаться от партнерства с Россией, если спецоперация на Украине завершится не так, как планировалось, заявил востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в пресс-центре НСН.
«В отношениях между Россией и Китаем очень многое будет зависеть от ситуации на Украине. Если Россия на Украине одержит решительную победу, ее политический вес в глазах Китая увеличится. Если Россия одержит ограниченную победу или потерпит поражение, это заставит Китай в считанные мгновения переобуться. Китай выбрал позицию наблюдателя, он смотрит, чем все закончится. Если Китай поймет, что он поставил не на того, он легко договорится с Западом – США и ЕС в экономическом плане более важные партнеры для Китая, чем Россия», - отметил он.
Отношения с Китаем необходимо выстраивать внимательно и осторожно из-за различий менталитетов, заявил ранее депутат Госдумы Олег Савченко в пресс-центре НСН.
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