«Контрафакт 50%, но нехватки нет»: Техобслуживание автомобилей не подорожало
Автозапчасти в Россию завозят из Киргизии, Турции, Китая и Кореи, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН опроверг информацию о том, что в России стоимость планового технического обслуживания (ТО) автомобилей у официальных дилеров выросла на 30–100% за последние 1,5 года.
«На самом деле ТО не подорожало. У нас из дилеров присутствуют в основном только китайские марки, остальные почти все ушли. В связи с отключениями подписок и подорожанием запчастей наблюдается увеличение стоимости ТО, но не на 100%. Обычные сервисы дорожат своей репутацией и ремонтируют все так, как надо. Что касается контрафакта, то у нас он составляет примерно 50%. Сейчас кто-то живет в прошлом и думает, что у нас без проблем продается масло Mobil 1 или любые другие, но поверьте мне: там конский ценник будет, тысяч восемь-девять за четыре литра. Если кто-то покупает дешевле, то это контрафакт. Сейчас мы запчасти везем из Киргизии, Турции, Китая и Кореи. Сложности есть с электронными блоками управления на немецкую тройку, ключами, адаптацией и лобовыми стеклами – все это очень дорого и везется в штучном экземпляре. С остальными запчастями проблем нет», - сказал собеседник НСН.
Падение курса рубля повлекло за собой подорожание и запчастей, и техобслуживания, и топлива, и страховки, и, наконец, самих автомобилей. Об этом «Радиоточке НСН» заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
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