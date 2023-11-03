Продажи новых легковых автомобилей России в сентябре выросли на 38 процентов

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре 2023 года составили 110 150 штук, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в новлом отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи новых легковых автомобилей России в сентябре выросли на 120 процентов

Отмечается, что по данным АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), в которых учитываются также продажи машин через альтернативные каналы (параллельный импорт), в середине осени было реализовано 119 864 штуки.

«Динамика развития рынка показывает, что он может достичь миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года», - указали в АЕБ.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что за период с января по октябрь текущего года в России продали 1,04 млн новых автомобилей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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