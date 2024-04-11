«Психологический уровень не пройден»: Минфин осторожно повышает цены на алкоголь
Подорожание бутылки водки на 18 рублей не приведет к росту рынка нелегального алкоголя, заявил НСН Вадим Дробиз.
С учетом текущей инфляции и повышения акциза, стоимость бутылки водки давно должна была превысить 300 рублей, заявил НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Министерство финансов России предложило повысить минимальные цены на водку и коньяк с 1 июня 2024 года. На данный момент минимальная цена водки в рознице составляет 281 рубль, коньяка - 517 рублей. Ведомство намерено установить минимальную цену на водку в 299 рублей, на коньяк - в 556 рублей за 0,5 литра. Дробиз заявил, что подобное решение было ожидаемым.
«Мне припоминают, что я якобы недавно потребовал от государства создать рынок водки по 100 рублей за бутылку. Но водка по 100 рублей для бедных в России не имеет отношения к водке для нормальных людей с нормальными зарплатами. В бутылке водки за 281 рубль более 140 рублей – налоги, акциз и часть НДС. Их государство получает еще до того, как бутылку произвели. Согласно той системе экономики, которая господствует сегодня в России, минимальная цена бутылки водки еще в прошлом году должна была быть не ниже 310 рублей. Это учет инфляции, роста цен на все комплектующие, на спирт, рост зарплат населения. Минфин не смог перейти психологический уровень в 300 рублей и остановился на 299 рублях», - заявил он.
По словам собеседника НСН, подобное повышение цены не приведет к росту нелегального рынка.
«Что такое рост цены на бутылку водки на 18 рублей для нормальных людей – ничего. Никаких снижений объемов производства, снижения продаж, роста нелегального рынка не будет. Нелегальный рынок, где водка по 100-150 рублей, живет своей жизнью, легальный, где нормальные потребители – своей. Нормальный потребитель в России, не алкоголик, не выпивает больше четырех бутылок водки в месяц. Бутылка водки в неделю – это относительно безопасная норма потребления по данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ). Даже если человек выпивает 5 бутылок водки в месяц, с подорожанием бутылки на 18 рублей он потратит на 100 рублей больше. Кто-то пожалеет 100 рублей? Конечно, нет», - резюмировал он.
Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил «Радиоточке НСН», что при выборе алкогольных напитков россияне все чаще отдают предпочтение виски, а не водке. При этом с начала 2024 года цены на крепкие напитки увеличились на 10% в связи с ростом ставок акцизов.
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