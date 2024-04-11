«Психологический уровень не пройден»: Минфин осторожно повышает цены на алкоголь

Министерство финансов России предложило повысить минимальные цены на водку и коньяк с 1 июня 2024 года. На данный момент минимальная цена водки в рознице составляет 281 рубль, коньяка - 517 рублей. Ведомство намерено установить минимальную цену на водку в 299 рублей, на коньяк - в 556 рублей за 0,5 литра. Дробиз заявил, что подобное решение было ожидаемым.

«Мне припоминают, что я якобы недавно потребовал от государства создать рынок водки по 100 рублей за бутылку. Но водка по 100 рублей для бедных в России не имеет отношения к водке для нормальных людей с нормальными зарплатами. В бутылке водки за 281 рубль более 140 рублей – налоги, акциз и часть НДС. Их государство получает еще до того, как бутылку произвели. Согласно той системе экономики, которая господствует сегодня в России, минимальная цена бутылки водки еще в прошлом году должна была быть не ниже 310 рублей. Это учет инфляции, роста цен на все комплектующие, на спирт, рост зарплат населения. Минфин не смог перейти психологический уровень в 300 рублей и остановился на 299 рублях», - заявил он.