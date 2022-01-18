Кондитеры рассказали о причине роста цен на сладости
Повышение цен на кондитерские изделия в России связано с подорожанием основных ингредиентов. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.
Он отметил, что предприятия отрасли сделали все, чтобы не повышать цены перед новогодними праздниками, когда кондитерские изделия пользуются повышенным спросом, несмотря на «значительный рост производственных затрат».
По словам Лашманкина, за последние два года в цене вырос сахар, а также какао-продукты, мука, тропические масла. Кроме того подорожали упаковка, логистика и другие составляющие себестоимости.
По данным «Асконда», в 2021 году средний рост цен по всему ассортименту был на уровне общей инфляции. Более значительно подорожали лишь отдельные продукты.
По прогнозу Лашманкина, в этом году цены на кондитерском рынке России покажут умеренную динамику, без резких скачков. Сдерживать цены будет в том числе увеличившиеся предложение в этом сегменте.
Рост цен на хлебобулочные изделия в 2022 году ожидается порядка 8-9% по итогам года, заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в пресс-центре НСН. По итогам прошлого года, в среднем цены выросли чуть менее, чем на 9%.
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