Кондитеры рассказали о причине роста цен на сладости

По данным «Асконда», в 2021 году средний рост цен по всему ассортименту был на уровне общей инфляции. Более значительно подорожали лишь отдельные продукты.

По прогнозу Лашманкина, в этом году цены на кондитерском рынке России покажут умеренную динамику, без резких скачков. Сдерживать цены будет в том числе увеличившиеся предложение в этом сегменте.

Рост цен на хлебобулочные изделия в 2022 году ожидается порядка 8-9% по итогам года, заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в пресс-центре НСН. По итогам прошлого года, в среднем цены выросли чуть менее, чем на 9%.

