Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» импортозаместила управляемый коммутатор сигналов

В Москве разработали универсальную платформу управляемых коммутаторов высокочастотных сигналов. С ее помощью проходит тестирование радиоаппаратуры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

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Лаборатория площадью около 1000 квадратных метров для испытаний на соответствие требованиям электромагнитной совместимости появилась в ОЭЗ «Технополис Москва». Ее открыло АО «Государственный центр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости» («ГЦМО ЭМС»), который размещается на площадке с 2018 года.

Универсальная платформа управляемых коммутаторов высокочастотных сигналов нужна для тестирования радиочастотных приборов, а также при испытаниях по параметрам электромагнитной совместимости.

«Устройство не относится к продуктам массового производства, но крайне важно для российского рынка, где доля зарубежных аналогов превышает 90%», – отметил Владислав Овчинский.

Управляемые радиочастотные коммутаторы при испытании устройств способствуют автоматизации и росту производительности их серийного производства.

Создание отечественного образца помогает снизить риски и зависимость от иностранных производителей, отметил технический директор предприятия Кирилл Кузнецов.

По данным генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, в 2023 году компания провела на 40 процентов испытаний больше, чем в 2022-м.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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