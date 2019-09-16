Общественники раскрыли секрет дешёвой коммуналки на Камчатке

Магаданская область и Камчатский край возглавили рейтинг регионов с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги. По данным РИА Новости, проживающие там семьи тратят до 14% бюджета на оплату ЖКУ.

Исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»» Светлана Разворотнева пояснила НСН, почему так разнится цена для жителей разных регионов страны.

«Плата за услуги ЖКХ определяется длительностью отопительного сезона. На Камчатке некоторые муниципальные теплоэлектростанции работают на дизельном топливе. Из-за стоимости транспортировки реальная цена гигакалории может достигать 7 тысяч.