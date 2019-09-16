Общественники раскрыли секрет дешёвой коммуналки на Камчатке
Исполнительный директор организации общественного контроля в сфере ЖКХ в эфире НСН пояснила, по какой причине так отличаются траты семей на оплату коммунальных услуг в разных регионах России.
Магаданская область и Камчатский край возглавили рейтинг регионов с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги. По данным РИА Новости, проживающие там семьи тратят до 14% бюджета на оплату ЖКУ.
Исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»» Светлана Разворотнева пояснила НСН, почему так разнится цена для жителей разных регионов страны.
«Плата за услуги ЖКХ определяется длительностью отопительного сезона. На Камчатке некоторые муниципальные теплоэлектростанции работают на дизельном топливе. Из-за стоимости транспортировки реальная цена гигакалории может достигать 7 тысяч.
Население, понятно, не платит всё, часть субсидируют из бюджета. Но это в лбом случае очень дорого. Но Камчатка для меня особый регион, потому что есть поселки, которые отапливаются за счет подземных вод. Казалось бы, что это такое дармовое топливо, и жители платят за 3 тысячи за гигакалории. А в целом цена гигокалории по стране составляет 2,5 тысячи», - отметила Разворотнева.
Добавим, самые низкие цены на жилищные услуги зафиксированы в Дагестане и Ингушетии. Здесь домохозяйства тратят в среднем менее 5% бюджета на оплату услуг ЖКХ.
Средний показатель затрат семьи на оплату ЖКУ по стране равен 9,6%.
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