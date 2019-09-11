Адекватность рейтинга самых дорогих тарифов ЖКХ по РФ поставили под сомнение
Исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» заявила НСН, что ее удивили данные, согласно которым самая дорогая «средняя» коммуналка по стране – в Москве и Казани.
Самые дорогие средние чеки при оплате жилищно-коммунальных услуг в России – в Казани и Москве. Это 5 970 и 3 937 рублей соответственно. Меньше всех платят жители Воронежа и Волгограда – по 1 496 и 1 537 рублей. Такие данные были получены сервисом «Яндекс-деньги».
Исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»» Светлана Разворотнева заявила в эфире НСН, что ее удивила эта информация.
«Для меня эти данные являются открытием, потому что в Москве, как минимум, происходит субсидирование платы за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. В связи с этим москвичи платят меньше, чем жители Подмосковья за аналогичные площади. Тут есть и нюансы, связанные с капремонтом: стоимость взносов в Москве самая дорогая. Мне кажется, она не перебивает ту плату за содержание. По Казани тоже есть вопросы, там довольно активно проводят мероприятия по энергоэффективности, в городе не самые высокие тарифы», - заявила она.
Собеседница НСН напомнила, что в северных регионах отопительный сезон длится дольше, поэтому там априори платят больше, чем в столице.
«У меня есть сомнения в адекватности этого рейтинга. Я знаю, что у нас есть регионы со значительно более высокими тарифами. Например, если смотреть, сколько платят жители Камчатки – это несопоставимо с Москвой, гораздо больше. Из чего складываются наши платежи: львиная доля – плата за ресурсы. В этом смысле в Москве цены растут опережающими темпами. Если в целом по стране это 4% в год, то в Москве последние годы – 6-7%. Но, при этом в столице нет такого длительного отопительного сезона, как в Якутии», - сказала Разворотнева.
Ранее стало известно, что по состоянию на первый квартал 2019 года задолженность россиян за услуги ЖКХ перевалили за 560 млрд рублей. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что одна из причин роста задолженности – недостаточное владение персональными данными, из-за чего управляющие компании не могут подать в суд на неплательщиков.
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