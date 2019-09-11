Адекватность рейтинга самых дорогих тарифов ЖКХ по РФ поставили под сомнение

«У меня есть сомнения в адекватности этого рейтинга. Я знаю, что у нас есть регионы со значительно более высокими тарифами. Например, если смотреть, сколько платят жители Камчатки – это несопоставимо с Москвой, гораздо больше. Из чего складываются наши платежи: львиная доля – плата за ресурсы. В этом смысле в Москве цены растут опережающими темпами. Если в целом по стране это 4% в год, то в Москве последние годы – 6-7%. Но, при этом в столице нет такого длительного отопительного сезона, как в Якутии», - сказала Разворотнева.

Ранее стало известно, что по состоянию на первый квартал 2019 года задолженность россиян за услуги ЖКХ перевалили за 560 млрд рублей. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что одна из причин роста задолженности – недостаточное владение персональными данными, из-за чего управляющие компании не могут подать в суд на неплательщиков.

