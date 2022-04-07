«Коммерсантъ»: В России наблюдается дефицит контактных линз
Из-за проблем с логистикой и увеличения спроса на рынке контактных линз в России возник дефицит. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей салонов оптики.
По данным источника, в начале марта начались проблемы с контактными линзами Acuvue от Johnson & Johnson (J&J), на которые приходится 50% продаж в рознице и 70–80% — в онлайне. Отмечается, что теперь купить линзы этой фирмы можно только по предзаказу, а товар будет доставлен в течение месяца.
По словам представителей отрасли, дефицит продолжится, а цены и дальше будут расти. При этом увеличение спроса вызвано тем, что россияне покупают продукцию впрок из-за изменения курса валют.
Управляющий партнер «Интероптики» Евгений Веселов рассказал, что из-за роста спроса стандартный месячный объем линз в сети был скуплен за первые десять дней марта. В связи с этим компания решила увеличить объемы отгрузок Acuvue, но в J&J сообщили, что ввели квотирование для розницы, поэтому до апреля заказать дополнительные партии не получилось. При этом уже в начале месяца были доставлены новые линзы, которые частично закрыли потребности покупателей. По словам Веселова, запасов хватит на полгода.
Ранее СМИ сообщили, что контактные линзы и оптика для изготовления очков в России в среднем подорожали на 30–40%.
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