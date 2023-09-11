«Коммерсант»: Цены на упаковку для напитков в России могут вырасти

Цена на упаковку для напитков может вырасти на фоне того, что группа «Арнест», выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в РФ, хочет повысить цены из-за роста затрат на проект нового завода. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо производителя.

Отмечается, что «Арнест» уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

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Согласно данным, переход заводов на автономную работу потребовал локализации IT-инфраструктуры, а это сложный и дорогостоящий процесс. Кроме того, указывается, что из-за повышения Банком России ключевой ставки выросла стоимость заемных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске.

Издание указало, что все это может отразиться на стоимости конечной продукции, и, по мнению экспертов, приведет к снижению спроса.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко заявил в интервью НСН, что цены суммарных «корзинок» россиян к концу года вырастут от 17 до 25% вне зависимости от сроков пересмотра ценников в рознице, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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