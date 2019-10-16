Комитет ГД поддержал увеличение МРОТ в 2020 году
Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал законопроект правительства об увеличении минимального размера оплаты труда на 850 рублей. Напомним, с 2020 года МРОТ будет равняться 12 130 рублям. Эта сумма составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года.
Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей в месяц, соответственно, со следующего года его повысят на 7,5%. Члены комитета решили рекомендовать Госдуме принять законопроект в первом чтении.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин на пресс-конференции НСН назвал необходимую минимальную зарплату врачей в России.
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