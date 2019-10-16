Комитет ГД поддержал увеличение МРОТ в 2020 году

В профильном комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году ФАС не будет вмешиваться в ситуацию с ценами на билеты «Победы» В России появился новый способ мошенничества с банкоматами В ГИБДД будущим водителям рассказали, как правильно выбрать автошколу