Экономист Щербаков: В ослаблении США из-за торговых войн есть плюсы для РФ
Ослабление позиций США из-за торговых войн с Канадой и Мексикой может открыть для России окна возможностей. Об этом в бесед с «Газетой.Ru» заявил старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» доктор экономических наук Кирилл Щербаков.
По его мнению, при снижении импорта в США металлов, удобрений и лесоматериалов из Канады и Мексики, Россия может занять эти ниши.
«Китай, которому нужны новые рынки из-за американских тарифов, станет активнее сотрудничать с Россией, увеличивая инвестиции и торговлю», — указал экономист.
Щербаков добавил, что в случае сокращения экспорта в США, Канада и Мексика попытаются компенсировать потери на других рынках, что приведёт к усилению конкуренции для российских компаний.
Ранее канадская провинция Онтарио расторгла контракт с компанией Илона Маска SpaceX. Как пишет RT, это стало ответом на введение пошлин на товары из Канады со стороны президента США Дональда Трампа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru