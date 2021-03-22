Колташов: спрос на недвижимость выдохся

Россияне стали чаще интересоваться покупкой комнат. Запрос на приобретение такой недвижимости по стране вырос на 13 процентов в годовом выражении, об этом сообщают аналитики сервиса «Авито недвижимость».

Экономист Василий Колташов в беседе с НСН подтвердил, что спрос на недвижимость выдохся, так как количество свободных денег у россиян уменьшилось.