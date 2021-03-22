Колташов: спрос на недвижимость выдохся

Экономист Василий Колташов в интервью НСН отметил, что рынок недвижимости в 2021 году стартовал с пробуксовкой.

Россияне стали чаще интересоваться покупкой комнат. Запрос на приобретение такой недвижимости по стране вырос на 13 процентов в годовом выражении, об этом сообщают аналитики сервиса «Авито недвижимость».

Экономист Василий Колташов в беседе с НСН подтвердил, что спрос на недвижимость выдохся, так как количество свободных денег у россиян уменьшилось.

Россиянам дали советы при аренде квартир

«К сожалению, эта новость подтверждает, что спрос во многом выдохся, и свободных средств у россиян становится все меньше, и в этой ситуации они пытаются зацепиться даже за самую небольшую недвижимость, понимая, что приобретя комнату, можно уже затем переехать в однокомнатную квартиру, взяв кредит. Неудивительно, что после всех мер, активизировавших продажу недвижимости в 2020 году, 2021 год начался с пробуксовки на рынке и с подобных новостей», – прокомментировал он.

Также Колташов в эфире НСН объяснил, в каком случае рост мировых цен на товары не так сильно ударит по российскому рынку.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ПродажаНедвижимостьВасилий Колташов
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