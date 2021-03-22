Колташов: коррумпированный губернатор не может быть из «Единой России»

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Губернатору Пензенской области предъявлено обвинение во взятке

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обвинили в получении взятки в сумме 31 млн рублей при лоббировании интересов фармпроизводителей.

Василий Колташов: «Этим фактом подтверждается, что больше нельзя быть и коррумпированным губернатором, не особо занимающимся проблемами региона, и принадлежать к партии «Единая Россия». С точки зрения фракции и с точки зрения высшей бюрократии, эту ситуацию стоит рассматривать как чистку, которая, несомненно, имеет и предвыборный характер. Разбирательство целого ряда дел коррумпированных губернаторов и других чиновников накануне выборов продемонстрирует, что работа в этом направлении ведется. С другой стороны эта работа ведется не первый год. И эта политика дала определенный эффект хотя бы в собираемости налогов. Когда губернаторы старой формации заменяются на временно исполняющих обязанности, исчезает губернаторская тень, где прячутся многочисленные бизнесы, и повышается собираемость налогов», – отметил в эфире НСН Василий Колташов.

2

Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви

Одежда, обувь и аксессуары на российском рынке к лету подорожают на 30 процентов. По данным ретейлеров, рост цен обусловлен повышением стоимости закупочных материалов и увеличением издержек на логистику.

Василий Колташов: «В целом в мировой экономике наблюдается инфляция долларовых товарных активов. По сути, это означает рост мировых цен на все. Цены не только на нефть, не только на зерно будут расти, но будет дорожать и одежда, будут дорожать и материалы, из которых она изготовляется. И это, к сожалению, проблема, с которой предстоит с одной стороны жить, а с другой стороны хотелось бы бороться, потому что ответом на повышение стоимости товаров должно быть укрепление рубля. То есть если мы сможем добиться и получить от Минфина, Центробанка и правительства политику, которая обеспечит укрепление рубля хотя бы вместе с дорожающей нефтью, то рост мировых цен не так сильно ударит по нам, по российскому рынку», – сказал он в интервью НСН.

3

Интерес россиян к покупке комнат вырос на 13%

Россияне стали чаще интересоваться покупкой комнат. Запрос на приобретение такой недвижимости в целом по стране вырос на 13 процентов в годовом выражении, об этом пишет сервис «Авито недвижимость».

Василий Колташов: «К сожалению, эта новость подтверждает, что спрос во многом выдохся, и свободных средств у россиян становится все меньше, и в этой ситуации они пытаются зацепиться даже за самую небольшую недвижимость, понимая, что приобретя комнату, можно уже затем переехать в однокомнатную квартиру, взяв кредит. Неудивительно, что после всех мер, активизировавших продажу недвижимости в 2020 году, 2021 год начался с пробуксовки на рынке и с подобных новостей», – прокомментировал Василий Колташов в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ТЕГИ:ЭкономикаАвторские НовостиВасилий Колташов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости