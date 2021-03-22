Колташов: коррумпированный губернатор не может быть из «Единой России»
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Губернатору Пензенской области предъявлено обвинение во взятке
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обвинили в получении взятки в сумме 31 млн рублей при лоббировании интересов фармпроизводителей.
Василий Колташов: «Этим фактом подтверждается, что больше нельзя быть и коррумпированным губернатором, не особо занимающимся проблемами региона, и принадлежать к партии «Единая Россия». С точки зрения фракции и с точки зрения высшей бюрократии, эту ситуацию стоит рассматривать как чистку, которая, несомненно, имеет и предвыборный характер. Разбирательство целого ряда дел коррумпированных губернаторов и других чиновников накануне выборов продемонстрирует, что работа в этом направлении ведется. С другой стороны эта работа ведется не первый год. И эта политика дала определенный эффект хотя бы в собираемости налогов. Когда губернаторы старой формации заменяются на временно исполняющих обязанности, исчезает губернаторская тень, где прячутся многочисленные бизнесы, и повышается собираемость налогов», – отметил в эфире НСН Василий Колташов.
Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви
Одежда, обувь и аксессуары на российском рынке к лету подорожают на 30 процентов. По данным ретейлеров, рост цен обусловлен повышением стоимости закупочных материалов и увеличением издержек на логистику.
Василий Колташов: «В целом в мировой экономике наблюдается инфляция долларовых товарных активов. По сути, это означает рост мировых цен на все. Цены не только на нефть, не только на зерно будут расти, но будет дорожать и одежда, будут дорожать и материалы, из которых она изготовляется. И это, к сожалению, проблема, с которой предстоит с одной стороны жить, а с другой стороны хотелось бы бороться, потому что ответом на повышение стоимости товаров должно быть укрепление рубля. То есть если мы сможем добиться и получить от Минфина, Центробанка и правительства политику, которая обеспечит укрепление рубля хотя бы вместе с дорожающей нефтью, то рост мировых цен не так сильно ударит по нам, по российскому рынку», – сказал он в интервью НСН.
Интерес россиян к покупке комнат вырос на 13%
Россияне стали чаще интересоваться покупкой комнат. Запрос на приобретение такой недвижимости в целом по стране вырос на 13 процентов в годовом выражении, об этом пишет сервис «Авито недвижимость».
Василий Колташов: «К сожалению, эта новость подтверждает, что спрос во многом выдохся, и свободных средств у россиян становится все меньше, и в этой ситуации они пытаются зацепиться даже за самую небольшую недвижимость, понимая, что приобретя комнату, можно уже затем переехать в однокомнатную квартиру, взяв кредит. Неудивительно, что после всех мер, активизировавших продажу недвижимости в 2020 году, 2021 год начался с пробуксовки на рынке и с подобных новостей», – прокомментировал Василий Колташов в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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