Колташов: коррумпированный губернатор не может быть из «Единой России»

Василий Колташов: «В целом в мировой экономике наблюдается инфляция долларовых товарных активов. По сути, это означает рост мировых цен на все. Цены не только на нефть, не только на зерно будут расти, но будет дорожать и одежда, будут дорожать и материалы, из которых она изготовляется. И это, к сожалению, проблема, с которой предстоит с одной стороны жить, а с другой стороны хотелось бы бороться, потому что ответом на повышение стоимости товаров должно быть укрепление рубля. То есть если мы сможем добиться и получить от Минфина, Центробанка и правительства политику, которая обеспечит укрепление рубля хотя бы вместе с дорожающей нефтью, то рост мировых цен не так сильно ударит по нам, по российскому рынку», – сказал он в интервью НСН.

