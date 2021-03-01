Россиянам дали советы при аренде квартир

Один из главных рисков при аренде квартиры – потеря средств, выплаченных ненадлежащему лицу, считают специалисты. Так, при заключении договора аренды стоит обратить внимание на поведение собственника и на его внешний вид, советует руководитель департамента аренды жилых помещений агентства недвижимости «На Петровке» Юлия Гасиловская.

«Важно в момент самой сделки оценить адекватность человека, проверить его документы и понять, где он сам будет проживать. Если человек живёт в квартире постоянно, просыпается в ней утром, а к 18 часам её сдаёт, лучше забыть об этой квартире», - сказала она в эфире «Радио 1».

Ещё один подводный камень при аренде квартиры – риск внезапного появления в ней других зарегистрированных лиц. Как объясняют специалисты, зарегистрированные лица тоже имеют права проживать в квартире, даже если она сдана по договору найма. Чтобы избежать такой неприятности, следует при подписании договора найма получить согласие всех зарегистрированных лиц.

Количество собственников должно быть указано в выписке из домовой книги или в квитанции об оплате коммунальных услуг.

