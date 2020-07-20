Колташов: рост экономики зависит от системы здравоохранения

Экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что все, что связано со системой здравоохранения, станет основой экономического подъема.

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста. Так, акции малайзийской компании по производству перчаток Supermax Corp выросли на 1000%, еще одной — Top Glove Corp — на 389%. В то время, как с начала года бумаги Tesla подорожали лишь на 259%.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что все, что связано со системой здравоохранения, будет одной из основ экономического подъема.

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«Это говорит нам о том, что связанное с системой здравоохранения, с безопасностью граждан, все это в ближайшие десятилетия будет развиваться и будет приносить, если мы говорим о бизнесе, больший доход, чем всевозможные операции, которые пытается проводить компания Tesla. Таким образом, биологические технологии показывают нам перспективу, в этой сфере будет рост, эта сфера будет одной из основ экономического подъема», – прокомментировал он.

Кроме того, Колташов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что идея предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до одного процента ничего не изменит. По его мнению, россияне, работающие на себя, не понесут добровольно деньги, пока не начнут получать что-то взамен.

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ТЕГИ:ЗдравоохранениеВасилий Колташов
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