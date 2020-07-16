Экономист рассказал о борьбе валютного рынка с банкирами за деньги граждан

Аналитики «Альфа-банка» спрогнозировали укрепление рубля в третьем квартале 2020 года. По их мнению, национальную валюту поддержит сокращение дивидендных выплат, продолжающиеся продажи Центробанком валюты по бюджетному правилу и ряд других обстоятельств. Другие эксперты, напротив, предсказывают падение курса рубля.

Все эти прогнозы – не более чем борьба за ресурсы, заявил «Радио 1» экономист Денис Ракша.

«Обратите внимание: все люди, принадлежащие к банковскому сообществу, начиная с Германа Грефа и заканчивая самыми уважаемыми банковскими аналитиками, в один голос, не сговариваясь, рассказывают о том, что рубль к концу года укрепится. А все небанковские аналитики рассказывают о том, что рубль ослабнет. На самом деле всё объясняется очень просто: какие-бы аргументы они ни приводили, рубль привязан к нефти. И то, что будет с рублём, зависит от того, что будет с нефтью. А что будет с нефтью, зависит от того, как скоро будет восстанавливаться мировая экономика. А этого пока не знает никто. Но почему они все делают такие прогнозы? Дело в том, что сейчас началась острая конкуренция за деньги граждан, которые лежат в банках на депозитах. Те, кто говорит, что рубль ослабнет, пытается заставить граждан снять эти деньги и отнести на валютный рынок, на фондовый рынок, купить каких-нибудь акций и облигаций. А банкиры уверяют, что ничего этого не случится, рубль укрепится, поэтому оставляйте деньги у нас на депозитах. Вот такое перетягивание каната происходит. А какие аналитики при этом приводят аргументы, это уже совершенно неважно», – сказал Ракша.

Он также посоветовал не совершать сейчас «резких финансовых движений».

«Добрый совет: если деньги лежат на депозите – не трогайте их. Дело в том, что непрофессионалы всегда очень неудачно вкладывают средства, покупают дорого и продают дёшево. Поэтому, если вы не умеете этого делать, не пытайтесь перехитрить рынок. Это могут делать только профессионалы, и то не всегда успешно», – подытожил Денис Ракша.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, в разработке которого участвовал 41 экономист, средний курс национальной валюты в третьем квартале 2020 года составит 71,1 руб. за доллар, в четвертом — 71,6 руб. Разброс прогнозов – от 66 до 86 рублей за доллар.

