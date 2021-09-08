Деньги есть, но вы держитесь? Силуанов призвал тратить средства из правительственного фонда

Экономист Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал заявления министра финансов Антона Силуанова о наличии достаточного количества денег в бюджете страны, которые нужно эффективно тратить, а также о том, что российские экспортеры сырья должны делиться сверхдоходами с государством, чтобы эти деньги шли на социальные выплаты.

«Для Силуанова это довольно неожиданная риторика. Это значит, что новый курс правительства смог принудить и Силуанова действовать таким образом, чтобы это было связано не с интересами крупных компаний. Потому что Силуанов предпочел бы призывы отдать деньги бизнесу, поскольку, по его мнению, люди не эффективны, а народ особенно. Соответственно, он хотел бы, чтобы такие выплаты шли на частный бизнес, а социальные расходы, программы, исходящие от президента – долой! Вот что было бы органично для Силуанова», - уверен Колташов.

Колташов не верит в искренность заявлений российского министра финансов, но считает, что сказанное Силуановым соответствует действительности, поскольку курс правительства это подтверждает, а министр просто не решается с этим спорить.