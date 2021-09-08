Деньги есть, но вы держитесь? Силуанов призвал тратить средства из правительственного фонда
Экономист Василий Колташов рассказал, куда стоило бы направить деньги и почему «переобулся» министр финансов.
Экономист Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал заявления министра финансов Антона Силуанова о наличии достаточного количества денег в бюджете страны, которые нужно эффективно тратить, а также о том, что российские экспортеры сырья должны делиться сверхдоходами с государством, чтобы эти деньги шли на социальные выплаты.
«Для Силуанова это довольно неожиданная риторика. Это значит, что новый курс правительства смог принудить и Силуанова действовать таким образом, чтобы это было связано не с интересами крупных компаний. Потому что Силуанов предпочел бы призывы отдать деньги бизнесу, поскольку, по его мнению, люди не эффективны, а народ особенно. Соответственно, он хотел бы, чтобы такие выплаты шли на частный бизнес, а социальные расходы, программы, исходящие от президента – долой! Вот что было бы органично для Силуанова», - уверен Колташов.
Колташов не верит в искренность заявлений российского министра финансов, но считает, что сказанное Силуановым соответствует действительности, поскольку курс правительства это подтверждает, а министр просто не решается с этим спорить.
«Похоже, даже Силуанов понял, что история двинулась в другом направлении. Теперь от него как от министра финансов требуется быть не наиболее активным неолибералом-западником в правительстве, а наоборот – частью общего процесса. Это вообще условия выживания. Конечно, бывает такая ситуация, когда правительство – это поле борьбы разных партий, хотя бы даже экономических, но сейчас в российском правительстве такого нет. Вот эта партия, которую Силуанов всегда представлял вместе с Кудриным, вместе с Улюкаевым, знаменитым нашим аналитиком и специалистом по «нащупыванию дна» в экономических делах, когда все разваливается и падает, она надевает маску», - рассказал экономист.
Также экономист порассуждал о том, почему средства из госбюджета, которые копятся в фонде национального благосостояния, не очень активно тратятся. По его словам, у правительства есть основания не спешить расходовать эти средства.
«Фонд национального благосостояния активно использовался в 2020 году. В то время, когда был кризис из-за коронавируса, была безработица, падение рынков. Сейчас, возможно, что правительство действует очень осторожно. Оно понимает, что происходит повышение на рынках, конъюнктура в целом улучшилась, но все-таки мы видели и коррекции на рынке не очень, и сейчас не майский пик нефти, значительно ниже цены. Сейчас нефть стоит 72,50 доллара за баррель вместо прежних 77 долларов. Мы не можем рассчитывать на какое-то бесконечное восхождение. Нужно быть готовым к возможному новому снижению, какая-то будет волна, например, если американцы оступятся, ФРС перестанет вливать деньги на поддержание системы, вот тогда случится что-то неприятное и тяжелое. Нужно быть к этому готовыми, поэтому нам нужны резервы. Потому что мы не чувствуем пока себя вполне уверенными, чтобы бросить эти резервы в некие программы. Хотя, например, Дальний Восток, Сибирь – это та область, куда можно и нужно направлять эти запасы правительства, излишки или резервы, которые имеются у ЦБ», - убежден экономист.
Ранее сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что экспортеры, которые получили дополнительные доходы от повышения цен, должны делиться. «Они должны поделиться, и эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан: в первую очередь тех людей, которые страдают от инфляции. Деньги есть, но их нужно эффективно потратить с тем, чтобы был результат», - подчеркнул он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Росздравнадзор не выявил в РФ информации о проблемах безопасности вакцин от COVID-19
- Зеленский намерен вновь посетить США
- СМИ: тело погибшего главы МЧС РФ Зиничева спецбортом доставят в Москву
- Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Зиничева
- «Утечка бытового газа». Названа основная версия взрыва в жилом доме в Ногинске
- Собянин призвал россиян гордиться тем, что Россия является сырьевой страной
- Лукашенко предложил не принимать обратно нелегалов из ЕС
- Улицу в Москве могут назвать именем Евгения Зиничева
- Собянин: производительность труда в Москве в два раза выше, чем в регионах
- Песков: Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru