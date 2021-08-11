Колташов: Дорогой газ поможет России и помешает Украине

Василий Колташов: «Можно считать это отражением изменения политики Центрального Банка, который сделал ставку более высокой, кредит более дорогим. Спрос в 2020 году носил лихорадочный характер, что привело к значительному росту цен на недвижимость, в целом по России примерно на 10%, хотя в некоторых зонах рынок стагнировал, в 2021 году рост цен продолжился и нынешняя ситуация со снижением среднего размера ипотеки говорит о том, что меры позволили рынку избежать перегрева. В дальнейшем при низких ставках очень быстро могло произойти изменение ситуации на рынке. Думаю, что через некоторое время нас ожидает новое повышение среднего размера ипотеки и новая волна спроса на ипотечные продукты», - резюмировал собеседник НСН.

