Колташов: Дорогой газ поможет России и помешает Украине
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Ставки по вкладам в крупных банках вернулись на допандемийный уровень
В августе ставки по депозитам в крупных банках начали расти, и практически вернулись к допандемийному уровню, следует из данных аналитической компании Frank RG.
Василий Колташов: «Фактически на уровень, на котором они были до того, как Центральный Банк в ответ на падение рынка в марте 2020 не начал снижать ключевую ставку. Теперь повышение ставки привело к тому, что доходность по депозитам в российской экономике увеличилась. Остается надеяться, что политика повышения ставки, оставаясь достаточно ограниченной, сдержанной, обеспечит приток каких-либо капиталов и позволит гражданам получать больший доход от вложений в российские банки и бумаги российских компаний», - отметил экономист.
В России снизился средний размер ипотеки
Средний размер ипотечного кредита в России уменьшился в июле на 4,2% по сравнению с месяцем ранее, до 3,11 миллиона рублей, это первое снижение показателя с ноября прошлого года.
Василий Колташов: «Можно считать это отражением изменения политики Центрального Банка, который сделал ставку более высокой, кредит более дорогим. Спрос в 2020 году носил лихорадочный характер, что привело к значительному росту цен на недвижимость, в целом по России примерно на 10%, хотя в некоторых зонах рынок стагнировал, в 2021 году рост цен продолжился и нынешняя ситуация со снижением среднего размера ипотеки говорит о том, что меры позволили рынку избежать перегрева. В дальнейшем при низких ставках очень быстро могло произойти изменение ситуации на рынке. Думаю, что через некоторое время нас ожидает новое повышение среднего размера ипотеки и новая волна спроса на ипотечные продукты», - резюмировал собеседник НСН.
Европейские цены на газ установили новый рекорд
На европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) цены на газ превысили рекордные 550 долларов за тысячу кубометров.
Василий Колташов: «Эта ситуация свидетельствует о том, что в перспективе мы увидим в ЕС достаточно большой спрос на природный газ, что сжиженный, что поставляемый по трубопроводам. И это сильно ограничит Евросоюз в обеспечении за Украиной права перманентного транзита. А давление на Россию окажется не эффективным, потому что Россия может опереться в первую очередь на достаточно высокий спрос на газ и на цены, потому что ценовая конъюнктура вообще в отношении углеводородов носит повышательный характер», - заключил он.
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