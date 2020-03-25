Названы причины нападок Дерипаски на ЦБ РФ из-за нефти и коронавируса

Российский предприниматель Олег Дерипаска обвинил Центробанк России в том, что он либо намеренно скрывает проблемы, вызванные обвалом цен на нефть и коронавирусом, либо не осознает их масштаб. Мнение миллиардера приводится на его официальном сайте. Дерипаска напомнил о прогнозе экономического роста по итогам 2020 года от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Предприниматель также отметил, что, согласно статистике Торгово-промышленной палаты, три миллиона владельцев бизнеса в России могут закрыть свои фирмы, а ещё почти 9 миллионов россиян рискуют остаться без работы.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснил претензии Дерипаска желанием воплотить несбыточную мечту любого предпринимателя его уровня – быть членом западной элиты, а получать деньги в России.

«Я просто полагаю, что Дерипаска не может рассчитывать на получение денег, поэтому у него претензии к российскому Центральному банку. Но претензии очень странные, потому что, в принципе, он мог бы поставить вопрос о восстановлении российского авиастроения для того, чтобы сбывать алюминий не в Америке, а сбывать его больше в России. Сказать компании «Boeing», которая находится у нас под санкциями, что он возвращается в Россию, и начать заменять их модели на наши. Для начала на внутренних линиях. А так получается, что он и не в России, и не в Америке. В Америке он вроде бы есть, но он под санкциями. В России он вроде бы есть, но здесь его не устраивает политика. А идеал таких бизнесменов, как Дерипаска, – это быть принятым в западную элиту и быть ее частью и, в то же самое время, получать деньги здесь, не только в виде прибыли от предприятий, но и получать бонусы от Центробанка РФ. Но это неосуществимая мечта. Дерипаска был флагманом вывода управленческих структур российского капитала, российских предприятий за границу. В том числе, в США. Претензии Дерипаски понятны, он хотел бы, чтобы Центробанк раздавал деньги. В точности, как это делает Федеральная Резервная система. Но такие требования, я считаю, несправедливыми», – комментирует он.