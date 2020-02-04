Коллекторов решили зашифровать

Минюст решил дать право коллекторам и сотрудникам банков работать с должниками анонимно. Согласно законопроекту, который разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), они не должны будут называть свою фамилию и отчество при общении с гражданами с просроченной задолженностью, как это делается сейчас. Сотрудникам предоставят право представляться только именем или цифровым псевдонимом, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. Роботы-коллекторы также будут представляться только именем и идентификационным кодом.