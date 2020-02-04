Коллекторов решили зашифровать
Минюст решил дать право коллекторам и сотрудникам банков работать с должниками анонимно. Согласно законопроекту, который разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), они не должны будут называть свою фамилию и отчество при общении с гражданами с просроченной задолженностью, как это делается сейчас. Сотрудникам предоставят право представляться только именем или цифровым псевдонимом, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. Роботы-коллекторы также будут представляться только именем и идентификационным кодом.
Новая форма работы позволит защитить персональные данные сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов, отмечает Ura.ru. Предполагается, что это защитит коллекторов от возможной агрессии должников.
Ранее руководитель Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова в ходе пресс-конференции НСН заявила, что многочисленные вопросы к коллекторам и должникам необходимо упорядочить и сделать доступными для понимания всех участников отношений.
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