Коллекторов хотят обязать записывать все разговоры с должниками

Коллекторов хотят обязать записывать все переговоры с должниками, а самим им в целях безопасности присвоят индивидуальные номера. Об этом говорится на сайте Минюста.

В сообщении отмечается, что коллекторы должны будут вести аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с клиентами по поводу возврата просроченной задолженности. Кроме того, должна быть обеспечена запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений.

В Госдуме выступили за индивидуальное применение «кредитных каникул»

Для того, чтобы исключить риск утечки личных данных коллекторов, предлагается дать им право при общении с должником использовать некий «идентификационный код» вместо имени.

Проект соответствующего закона опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН предрек увеличение количества должников не только в микрофинансовом, но и в банковском секторе.

«Сейчас не только в микрофинансовой сфере, но и в банковской сфере будет рост неплатежей. Это с одной стороны, а с другой будет отмечаться большой спрос на так называемые кредитные каникулы. Все зависит от того, насколько долго продлится режим самоизоляции, в зависимости от этого возможны различные сценарии», - отметил Мехтиев.




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ФОТО: pixabay.com
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