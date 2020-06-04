Коллекторов хотят обязать записывать все разговоры с должниками

Для того, чтобы исключить риск утечки личных данных коллекторов, предлагается дать им право при общении с должником использовать некий «идентификационный код» вместо имени.

Проект соответствующего закона опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН предрек увеличение количества должников не только в микрофинансовом, но и в банковском секторе.

«Сейчас не только в микрофинансовой сфере, но и в банковской сфере будет рост неплатежей. Это с одной стороны, а с другой будет отмечаться большой спрос на так называемые кредитные каникулы. Все зависит от того, насколько долго продлится режим самоизоляции, в зависимости от этого возможны различные сценарии», - отметил Мехтиев.











