Количество выданных кредитов наличными в России выросло на 4,1% впервые за полгода

В феврале депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, вводящий «период охлаждения» при выдаче потребительского кредита.

Согласно документу, для кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей «период охлаждения» составит четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей - 48 часов.

Также закон обязывает банки и микрофинансовые организации проводить дополнительные проверки при проведении операций и транзакций. В случае возбуждения уголовного дела по факту хищения средств отсутствие такой проверки не позволит взыскивать с заемщика выплаты по кредиту, передает «Радиоточка НСН».

