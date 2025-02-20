Количество выданных кредитов наличными в России выросло на 4,1% впервые за полгода
Количество выданных кредитов наличными в России выросло на 4,1% впервые за полгода, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В январе количество полученных займов выросло до 1,29 миллиона. До того как граждане бросились за кредитами, их количество падало последние пять месяцев. Однако в годовом выражении выдача сократилась на 41,7 процента (по итогам января 2024-го было выдано 2.22 миллиона займов).
В феврале депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, вводящий «период охлаждения» при выдаче потребительского кредита.
Согласно документу, для кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей «период охлаждения» составит четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей - 48 часов.
Также закон обязывает банки и микрофинансовые организации проводить дополнительные проверки при проведении операций и транзакций. В случае возбуждения уголовного дела по факту хищения средств отсутствие такой проверки не позволит взыскивать с заемщика выплаты по кредиту, передает «Радиоточка НСН».
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