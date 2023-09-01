Колебания и отскоки: Что будет с рублем в сентябре
Экономист Дмитрий Голубовский в эфире НСН оценил перспективы российской валюты на ближайшее время.
Российская валюта будет постепенно укрепляться по отношению к доллару, и будет «жить» на отметке в 95 рублей. Таким прогнозом в эфире НСН поделился эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
В пятницу российская валюта торговалась на Мосбирже в пределах 96 рублей за доллар, евро – 104,6 рубля.
«Был резкий сброс валюты, он продавил курс сильно вниз, и сейчас у нас идет некое подобие колебательного процесса – резкие падения, потом идет отскок. Я думаю, где-то в районе 95 рублей за доллар курс будет стабилизироваться. На этом уровне он будет жить. Я фундаментальных причин для слабости нашей валюты не вижу – бюджет и торговый баланс профицитные. Спекулятивная атака прекратилась», - сказал Голубовский.
Он отметил, что колебания на рынке – это нормальное явление, и откат рубля был предсказуем.
«Налоговый период прошел. Экспортеры продали ту валюту, которую нужно было продать. Начало месяца – это традиционно период слабости. Да и причина не в этом. Дело в том, что после августовского резкого отката всегда идет отдача. Не бывает так, что на рынке совершенно стабильная ситуация. Этот откат произошел, когда юань вырос до 13,7 рублей. Там случилось два события: во-первых, там итак должен был начаться откат вниз, во-вторых, экспортеры просили продать валюту, и в итоге ее продали», - заявил эксперт.
Ранее аналитик Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал россиян менять валюту на рубли.
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