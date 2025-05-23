В ДНР предотвратили попытку атаки дронов ВСУ на Зуевскую ТЭС
Попытку удара ВСУ по Зуевской тепловой электростанции, которая питает несколько районов Донецкой Народной Республике, предотвратили в регионе. Об этом сообщило управление ФСБ по республике.
Инцидент произошел утром 23 мая.
«Системой "Купол Донбасса" единовременно перехвачены 4 ударных беспилотника украинского производства "Raybird-3" и "Бородавочник", нацеленные на критически важный... объект энергопромышленности - Зуевскую ТЭС», - отметили в ведомстве.
По данным ФСБ, на дронах обнаружили системы «неизвлекаемости». Принимается решение об уничтожении опасных предметов на месте.
Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России уничтожили 112 беспилотников ВСУ, пишет RT.
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