В ДНР предотвратили попытку атаки дронов ВСУ на Зуевскую ТЭС

Попытку удара ВСУ по Зуевской тепловой электростанции, которая питает несколько районов Донецкой Народной Республике, предотвратили в регионе. Об этом сообщило управление ФСБ по республике.

Инцидент произошел утром 23 мая.

«Системой "Купол Донбасса" единовременно перехвачены 4 ударных беспилотника украинского производства "Raybird-3" и "Бородавочник", нацеленные на критически важный... объект энергопромышленности - Зуевскую ТЭС», - отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, на дронах обнаружили системы «неизвлекаемости». Принимается решение об уничтожении опасных предметов на месте.

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России уничтожили 112 беспилотников ВСУ, пишет RT.

