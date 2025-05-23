Моника Беллуччи снялась в новом фильме Кантемира Балагова
Итальянская актриса Моника Беллуччи была замечена во Франции на съемках нового фильма российского режиссера Кантемира Балагова «Варенье из бабочек», сообщает сайт DeltaFM.
Издание предполагает, что Беллуччи сыграла небольшую эпизодическую роль в последний съемочный день в столице Франции.
Премьера новой ленты Балагова ожидается в 2026 году, предположительно, в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. В центре сюжета картины – история взаимоотношений отца и сына в общине кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси.
Помимо Моники Беллуччи в актерский состав фильма вошли Барри Кеоган, Райли и Гарри Меллинг. Картина снимается на английском языке.
Ранее «Дылда» Балагова вошла в мировой топ лучших фильмов 2020 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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