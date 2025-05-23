Моника Беллуччи снялась в новом фильме Кантемира Балагова

Издание предполагает, что Беллуччи сыграла небольшую эпизодическую роль в последний съемочный день в столице Франции.

Премьера новой ленты Балагова ожидается в 2026 году, предположительно, в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. В центре сюжета картины – история взаимоотношений отца и сына в общине кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси.

Помимо Моники Беллуччи в актерский состав фильма вошли Барри Кеоган, Райли и Гарри Меллинг. Картина снимается на английском языке.

Ранее «Дылда» Балагова вошла в мировой топ лучших фильмов 2020 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

