Актер Михаил Ефремов отклоняет предложения о съемках в кино
Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии отклоняет все, поступающие к нему, предложения о съемках в кино и сериалах, заявил продюсер Сергей Дворцов, сообщает aif.ru.
И это не смотря на то, что артисту готовы платить двойные гонорары, подчеркнул продюсер.
«Думаю, что держит планку», - предположил Дворцов.
Вместе с тем, он также не исключил, что отказы связаны с состоянием здоровья актера.
«Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения», - добавил продюсер.
Ранее врач назвал причину плохого внешнего вида актера Михаила Ефремова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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