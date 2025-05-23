Актер Михаил Ефремов отклоняет предложения о съемках в кино

И это не смотря на то, что артисту готовы платить двойные гонорары, подчеркнул продюсер.

«Думаю, что держит планку», - предположил Дворцов.

Вместе с тем, он также не исключил, что отказы связаны с состоянием здоровья актера.

«Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения», - добавил продюсер.

Ранее врач назвал причину плохого внешнего вида актера Михаила Ефремова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

