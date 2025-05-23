ВСУ атаковали предприятия и административные здания в Рыльске
ВСУ нанесли удары по городу Рыльску в Курской области, ряд зданий получили повреждения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате ударов по частным предприятиям в двух административных зданиях взрывной волной выбило окна, в гаражах и складах повреждены стеклопакеты и кровля. Одно здание гаража полностью разрушено», - написал чиновник в Telegram-канале.
Кроме того, из-за атаки было повреждено остекление в спортзале детско-юношеской спортивной школе и двух квартирах многоквартирных домов. Предварительно, никто не пострадал. Ремонт пострадавших объектов начнут уже сегодня.
Ранее ВСУ обстреляли город Льгов под Курском, пострадали 16 человек. После ЧП возбуждено дело о теракте, отмечает RT.
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