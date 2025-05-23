Два фильма Marvel о «Мстителях» задержатся почти на год
Студия Marvel объявила о переносе премьер двух своих фильмов.
Речь идет о кинолентах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Теперь «Судный день» выйдет в прокат 18 декабря 2026 года, а «Секретные войны» - 17 декабря 2027 года. Изначально релизы были запланированы на май 2026 и 2027 года соответственно.
Таким образом, в следующем году из проектов Marvel в кинотеатрах появятся только «Мстители: Судный день» и совместный с Sony фильм «Человек-паук: Новый день», премьера которого запланирована на 31 июля.
Ранее студия Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса, сыгравшего в сериале «Локи», после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам дали советы по защите от мошенников на фоне ЕГЭ
- Актер Михаил Ефремов отклоняет предложения о съемках в кино
- ВСУ атаковали предприятия и административные здания в Рыльске
- СМИ: Массовое отравление арбузами среди россиян произошло в Египте
- Два фильма Marvel о «Мстителях» задержатся почти на год
- В «Центре драматургии и режиссуры» состоится премьера спектакля «Енгибаров»
- В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт ко Дню Победы
- Синоптик Леус: В Москве началось метеорологическое лето
- В Россию экстрадируют разыскиваемого более 11 лет главу наркокартеля
- У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru