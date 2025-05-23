Два фильма Marvel о «Мстителях» задержатся почти на год

Речь идет о кинолентах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Теперь «Судный день» выйдет в прокат 18 декабря 2026 года, а «Секретные войны» - 17 декабря 2027 года. Изначально релизы были запланированы на май 2026 и 2027 года соответственно.

Таким образом, в следующем году из проектов Marvel в кинотеатрах появятся только «Мстители: Судный день» и совместный с Sony фильм «Человек-паук: Новый день», премьера которого запланирована на 31 июля.

Ранее студия Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса, сыгравшего в сериале «Локи», после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку, напоминает RT.

