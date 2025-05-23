В «Центре драматургии и режиссуры» состоится премьера спектакля «Енгибаров»

В московском «Центре драматургии и режиссуры» в пятницу, 23 мая, состоится премьера спектакля «Енгибаров» в постановке Александра Недомолкина, сообщает «Театръ».

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В нем задействованы артисты ЦДР и студии SounDrama, студенты факультета новых направлений сценических искусств кафедры саунд-драмы ГИТИСа — представители мастерских Валерия Гаркалина, Владимира Панкова, Елены Шаниной и Анны Ардовой.

Спектакль построен на текстах и цирковых номерах «грустного клоуна» Леонида Енгибарова, который помимо актерской и цирковой деятельности, также писал рассказы и миниатюры.

Для Александра Недомолкина эта постановка станет режиссёрским дебютом.

Ранее Театр Пушкина перенес премьеру спектакля «Буря», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Донской
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