Джигурда записал песню на стихи главы МИД Сергея Лаврова
Актер и певец Никита Джигурда записал песню на стихи министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.
В беседе с агентством артист назвал Лаврова «главным дипломатом всея Руси». Джигурда поделился видеозаписью с новой песней.
«Я в очищение души стал верить со времен недальних, и темнота исповедальных меня отныне не страшит», - спел артист.
Кроме того, Джигурда допустил, что Сергей Лавров - реинкарнация писателя и дипломата Александра Грибоедова.
Ранее певица Елена Север исполнила песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Композиция прозвучала в центре Вены, жители которой включили песню во время празднования Дня Победы, пишет RT.
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