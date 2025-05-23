Актер и певец Никита Джигурда записал песню на стихи министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с агентством артист назвал Лаврова «главным дипломатом всея Руси». Джигурда поделился видеозаписью с новой песней.

«Я в очищение души стал верить со времен недальних, и темнота исповедальных меня отныне не страшит», - спел артист.

Кроме того, Джигурда допустил, что Сергей Лавров - реинкарнация писателя и дипломата Александра Грибоедова.

Ранее певица Елена Север исполнила песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Композиция прозвучала в центре Вены, жители которой включили песню во время празднования Дня Победы, пишет RT.

