Казахстанская биржа решила исключить Мосбиржу из числа своих акционеров
Казахстанская фондовая биржа решила исключить Мосбиржу из числа своих акционеров, на данный момент ведутся переговоры, сообщает Frank Media.
Сейчас Казахстанская биржа рассматривает два варианта: выкуп своих акций или перепродажа третьим лицам. На такой шаг площадка пошла из опасени, что наличие среди ее акционеров санкционного лица помешает бирже в выстраивании отношений с иностранными партнерами.
12 июня Минфин США включило Мосбиржу в новый санкционный список. На следующий день Великобритания последовала этому примеру, добавив в санкционный список Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Центральный банк заверил, что официальный курс рубля останется рыночным и будет рассчитываться по внебиржевому рынку.
В ответ на санкции США, российские брокеры 13 июня ввели валютные ограничения. На следующий день правительство сообщило, что ситуация под контролем и будет ежедневно мониториться совместно с Банком России. Экспортеры смогут продавать доллары и евро на внебиржевом рынке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru