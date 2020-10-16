«Сильный поглощает слабого». Клименко о «Тинькоффе» без «Яндекса»

«В объединенном режиме они бы выступали реальным конкурентом в перспективе. Было бы слишком хорошо, если бы сделка произошла. В обычной жизни два сильных партнера очень редко объединяются, обычно сильный поглощает слабого», - сказал он.

По его словам, «Яндекс» начнет развивать финансовый сектор на своих условиях, а «Тинькофф» - двигаться в сторону интернета.

«Не уверен, что это хорошо для обеих компаний, но для рынка это конкуренция. Но сильные люди договариваются очень тяжело», - отметил Клименко.

После отказал от сделки акции «Яндекса» на Московской бирже упали на 4,1%, акции TCS Group Holding – на 7,1%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,75%.

