МТС может купить «Тинькофф Банк»

Новым владельцем «Тинькофф Банка» могут стать структуры предпринимателя Владимира Евтушенкова МТС или МТС Банк. Об этом сообщает The Bell.

Во вторник в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что сделка по продаже банка Олега Тинькова «Яндексу» может не состояться. Возможным покупателем «Тинькофф Банка» назвали компанию МТС.



Как сообщают собеседники издания, Тиньков вёл переговоры параллельно с «Яндексом» и МТС. По имеющейся информации, переговоры продолжаются, но пока руководство МТС не приняло окончательного решения. Также источник сообщил The Bell о том, что Тиньков и «Яндекс» в ходе переговоров ещё не достигли соглашения и не исключено, что продажа «Тинькофф Банка» не состоится. Представители компаний отказались от комментариев о готовящейся сделке.

Тиньков 3 октября опубликовал на своей странице в Instagram сообщение, в котором поделился планами по развитию своего банка. Предприниматель отметил, что банк стремится к 20 млн активных клиентов и 1 млрд долларов прибыли. Также Тиньков написал о том, что вероятность сделки с «Яндексом» — «50/50», и если продажа не состоится, «Тинькофф Банк» добьётся своих целей позже.



О предварительной договорённости по продаже банка «Яндексу» сообщила компания TCS Group в конце сентября. Называлась и сумма сделки — 5,5 млрд долларов. Компании пока не подписали никаких обязательств.